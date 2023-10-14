Экс-игрок «Спартака» Мор: «Думаю, мы увидим Месси на ЧМ-2026»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси примет участие в чемпионате мира 2026 года. Также он высказался об инциденте с плевком парагвайца Антонио Санабрии в сторону Лео.

«Думаю, мы увидим Месси на ЧМ-2026. Допускаю, что Санабрия плюнул Лео в спину, но также и могу допускать, что он сделал после того, как отошел Месси», - цитирует Эдуарда «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Аргентины с Месси в составе стала чемпионом мира – 2022. В финальном поединке мундиаля, состоявшегося в Катаре, южноамериканцы в серии пенальти одолели Францию.