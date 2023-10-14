Булыкин: «Плохая игра с Кенией перечеркнёт хорошие моменты из матча с Камеруном»

Экс-форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно предстоящего товарищеского поединка между сборными России и Кении.

«Надеюсь, что будет боевой состав, который выйдет и обыграет сборную Кении. Если плохо сыграем с этой сборной, то это перечеркнёт все положительные моменты, что были в прошлой игре», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Поединок сборных России и Кении состоится в Турции 16 октября. Напомним, что перед этим матчем подопечные Валерия Карпина встречались с национальной командой Камеруна и отпраздновали победу со счетом 1:0. Голом отметился Фёдор Чалов.