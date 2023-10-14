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Чемпионат мира 2026

Месси раскрыл план своего восстановления

14 Октября 2023 • 08:37 Комментировать (1)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поведал о своем состоянии в преддверии следующего матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026.

«Я прибыл в сборную после того, как провел совсем немного времени за клуб. Мы пообщались с тренерским штабом и решить понаблюдать, как я буду чувствовать себя в течение недели. Наша идея заключается в том, чтобы провести как можно больше тренировок перед следующей встречей», - передает слова аргентинца ESPN.

Следующий матч в квалификации Аргентина сыграет против Перу. Поединок состоится 18 октября, начало – 5:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
14 Октября 2023 в 08:43
Инопланетный вёл свои дела не планово. 🍂
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