Месси раскрыл план своего восстановления

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поведал о своем состоянии в преддверии следующего матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026.

«Я прибыл в сборную после того, как провел совсем немного времени за клуб. Мы пообщались с тренерским штабом и решить понаблюдать, как я буду чувствовать себя в течение недели. Наша идея заключается в том, чтобы провести как можно больше тренировок перед следующей встречей», - передает слова аргентинца ESPN.

Следующий матч в квалификации Аргентина сыграет против Перу. Поединок состоится 18 октября, начало – 5:00 по московскому времени.