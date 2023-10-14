Месси оценил победу Аргентины над Парагваем

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Парагваем в матче отборочного этапа чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу защитника Николаса Отаменди.

«Я был рад появиться на поле. Непросто выходить со скамейки в такой напряженной игре. Важно то, что мы смогли победить. Команда хорошо показала себя, особенно в первой половине встречи», - рассказал 36-летний нападающий в интервью журналистам ESPN.

Следующий поединок сборная Аргентины проведет против национальной команды Перу. Встреча состоится в ночь на 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.