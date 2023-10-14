Скалони высказался о состоянии Месси

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о состоянии нападающего Лионеля Месси в преддверии поединка против национальной команды Перу в квалификации ЧМ-2026.

«В ближайшее время мы все обсудим, чтобы определить состояние Лео. У него впереди есть несколько тренировок, чтобы понять свое состояние. Пока не исключаем ни одного варианта. Месси может выйти в старте или со скамейки запасных. А может вообще остаться в запасе на всю игру», - приводит слова специалиста ESPN.

Поединок отборочного этапа чемпионата мира – 2026 состоится на стадионе в Перу 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени.