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Сборная Австралии достойно билась с англичанами, но проиграла

13 Октября 2023 • 23:42 Комментировать
Англия
1:0
Австралия

Сборная Англии провела на «Уэмбли» товарищеский матч против австралийцев. Уже в дебюте после прострела с правого фланга Олли Уоткинс должен был расстреливать пустую часть ворот с линии вратарской, но не попал по мячу. В ответ Кенау Баккус на исполнение бил - сэйв. Митчелл Дюк метров с 10 пробивал после фланговой доставки - рядом со штангой. Кай Роулс метров с восьми послал мяч выше. Тут же Уоткинс обыграл вратаря и пробил - штанга. Ответ гостей с ударом Райана Стрейна наверняка, но защитник спас на ленточке. Джек Грилиш получил мяч из глубины и нанес удар. При этом Уоткинс в метре от линии ворот подставил ногу - 1:0. В концовке Коннор Меткалф после подачи углового пробил в штангу. Еще подача, и уже Кэлвин Филлипс на линии ворот блокировал удар соперника.

И все же британцы победили со счетом 1:0.Протокол игры

 
Англия1:0Австралия
(1:0) Уоткинс Олли57'  
Джонстон СэмАлександер-Арнольд ТрентТомори Фикайо 61' (Рэшфорд Маркус ( 61') Данк ЛьюисКолвилл ЛевиГаллахер Конор 61' (Стоунс Джон ( 61') Хендерсон Джордан 61' (Филлипс Кэлвин ( 61') Мэддисон Джеймс 73' (Фоден Фил ( 73') Боуэн ДжарродУоткинс Олли 73' (Нкетиа Эдди ( 73') Грилиш Джек 61' (Триппьер Киран ( 61')
Запасные: Кейн ГарриУокер КайлГехи МаркМагуайр ГарриПикфорд ДжорданРайс ДекланБеллингем ДжудРемсдейл Аарон
Райан МэттьюСтрейн Райан 73' (Миллер Льюис ( 73') Суттар ГарриБерджесс КэмеронРоулс Кай 83' (Мабил Авер ( 83') Ирвайн ДжексонБаккус КенауБойл Мартин 83' (Бехич Азиз ( 83') Меткалф Коннор 90' (Туре Мохамед ( 90') Гудвин Крейг 73' (Бос Джордан ( 73') Дюк Митчелл 73' (Боррьелло Брендон ( 73')
Запасные: Чиркати АлессандроСилвера СамуэлДегенек МилошГловер ТомЛуонго МассимоРэдмейн ЭндрюМакгри РайлиО'Нил ЭйденЯзбек Патрик
13 октября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

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