Сборная Австралии достойно билась с англичанами, но проиграла

Сборная Англии провела на «Уэмбли» товарищеский матч против австралийцев. Уже в дебюте после прострела с правого фланга Олли Уоткинс должен был расстреливать пустую часть ворот с линии вратарской, но не попал по мячу. В ответ Кенау Баккус на исполнение бил - сэйв. Митчелл Дюк метров с 10 пробивал после фланговой доставки - рядом со штангой. Кай Роулс метров с восьми послал мяч выше. Тут же Уоткинс обыграл вратаря и пробил - штанга. Ответ гостей с ударом Райана Стрейна наверняка, но защитник спас на ленточке. Джек Грилиш получил мяч из глубины и нанес удар. При этом Уоткинс в метре от линии ворот подставил ногу - 1:0. В концовке Коннор Меткалф после подачи углового пробил в штангу. Еще подача, и уже Кэлвин Филлипс на линии ворот блокировал удар соперника.

И все же британцы победили со счетом 1:0.Протокол игры