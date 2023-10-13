Новосельцев:«Кения — непростой соперник, спортсмены из этой страны выносливые»

Бывший защитник «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев высказался об уровне сборной Кении, которая станет следующим соперником российской команды.

«Кения — непростой соперник, спортсмены из этой страны выносливые, они славятся этим качеством. Нашим ребятам нужно привыкнуть к такому уровню сопротивлению и перенести его в РПЛ», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ». По мнению эксперта, в составе подопечных Валерия Карпина стоит ждать новых лиц и взаимодействий. Также Иван выразил надежду на победу сборной России.

Напомним, что Россия и Кения проведут товарищеский матч в понедельник, 16 октября, в турецкой Анталье.