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Новосельцев:«Кения — непростой соперник, спортсмены из этой страны выносливые»

13 Октября 2023 • 23:18 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Бывший защитник «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев высказался об уровне сборной Кении, которая станет следующим соперником российской команды.

«Кения — непростой соперник, спортсмены из этой страны выносливые, они славятся этим качеством. Нашим ребятам нужно привыкнуть к такому уровню сопротивлению и перенести его в РПЛ», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ». По мнению эксперта, в составе подопечных Валерия Карпина стоит ждать новых лиц и взаимодействий. Также Иван выразил надежду на победу сборной России.

Напомним, что Россия и Кения проведут товарищеский матч в понедельник, 16 октября, в турецкой Анталье.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Иван Новосельцев Сборная Кении
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