Мор оценил уровень сборной Кении перед матчем против России

Бывший футболист столичного «Спартака» Эдуард Мор высказался об уровне сборной Кении, которая встретится с российской национальной командой.

«В Кении собран состав, по которому можно изучать географию. Футболисты собраны практически со всех стран. Они имеют определённый опыт, но они не могут быть сильно сыграны», — приводит слова Мора «Матч ТВ». Также эксперт отметил, что кенийцы будут хорошо готовы физически, выделив их скорость и выносливость, что станет проблемой для подопечных Валерия Карпина.

Напомним, что сборные России и Кении встретятся в понедельник, 16 октября, в турецкой Анталье.