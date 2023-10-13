Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Мор оценил уровень сборной Кении перед матчем против России

13 Октября 2023 • 22:25 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
1 1.88 X 3.50 2 4.30
16.10 19:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Эдуард Мор высказался об уровне сборной Кении, которая встретится с российской национальной командой.

«В Кении собран состав, по которому можно изучать географию. Футболисты собраны практически со всех стран. Они имеют определённый опыт, но они не могут быть сильно сыграны», — приводит слова Мора «Матч ТВ». Также эксперт отметил, что кенийцы будут хорошо готовы физически, выделив их скорость и выносливость, что станет проблемой для подопечных Валерия Карпина.

Напомним, что сборные России и Кении встретятся в понедельник, 16 октября, в турецкой Анталье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Кении Эдуард Мор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЕНИЯ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
23:18 · Чемпионат мира 2026
Новосельцев:«Кения — непростой соперник, спортсмены из этой страны выносливые»
22:25 · Чемпионат мира 2026
Мор оценил уровень сборной Кении перед матчем против России
21:15 · Чемпионат мира 2026
Англия - Австралия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:59 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «В России нет хороших нападающих» 1
20:53 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов оценил решение провести матч сборных России и Кении в отеле
20:39 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов: «Не знаю, что из себя представляет сборная Кении»
20:35 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов: Сборной надо играть со всеми соперниками
20:18 · Чемпионат мира 2026
Масалитин рассказал, за что сборную России можно похвалить в матче с Камеруном
19:48 · Чемпионат мира 2026
Булыкин заявил, что у сборной России нет основного форварда
19:47 · Чемпионат мира 2026
Харин оценил поддержку зрителей на матче против сборной Камеруна
19:23 · Россия. Премьер-лига
Соболев прокомментировал вызов лишь двух игроков «Спартака» в сборную России
19:21 · Чемпионат мира 2026
Волков — самый быстрый игрок сборной России в матче с Камеруном фото
18:46 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о победе над Камеруном: «У нас давно не было таких матчей»
18:40 · Чемпионат мира 2026
Глебов назвал преимущество игроков сборной России, играющих в Европе
18:27 · Чемпионат мира 2026
Ловчев — об игре Алексея Миранчука: «Я вижу какого-то унылого парня»
Все новости
Рекомендуем