Пономарёв: «В России нет хороших нападающих»

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал уровень нападающих российской национальной команды.

«Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Бышовец, Федотов, Стрельцов. В России нет хороших нападающих», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, в прошедшем товарищеском матче против Камеруна Фёдор Чалов не смог ничего сделать, а забитый гол, по словам Пономарёва, лишь оправдал наличие форварда ЦСКА на поле.

Напомним, что в рамках октябрьского сбора российская команда обыграла с минимальным счётом сборную Камеруна. В следующем матче подопечные Валерия Карпина встретятся с Кенией.