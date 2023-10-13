Ринат Билялетдинов оценил решение провести матч сборных России и Кении в отеле

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на решение провести товарищеский матч сборных России и Кении в отеле.

«Понятно, в Турции есть отели со стадионами с трибунами. Есть достаточно приличные стадионы, не чисто тренировочные. Не 20-тысячники, но хорошие. Тут ещё важно, в каком отеле будут играть», — приводит слова специалиста «Газета.Ru». Эксперт также назвал это решение странным.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут второй товарищеский матч в рамках октябрьского сбора. Встреча против Кении состоится на территории спортивного комплекса, находящегося в отеле в Анталье.