Ринат Билялетдинов: «Не знаю, что из себя представляет сборная Кении»

Известный специалист Ринат Билялетдинов оценил уровень сборной Кении, которая станет следующим соперником российской национальной команды.

«Это будет такая экзотическая игра. Честно говоря, даже не знаю, что из себя представляет сборная Кении. Бегуны – да, выдающиеся. Вопросов нет – стайеры, на длинные дистанции. А про футболистов не слышал», – заявил экс-тренер «Рубина» в интервью «Газете.Ru».

Подопечные Валерия Карпина проведут второй матч в рамках октябрьского сбора в понедельник, 16 октября. Матч сборных России и Кении пройдёт в турецкой Анталье.