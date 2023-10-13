Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Ринат Билялетдинов: Сборной надо играть со всеми соперниками

13 Октября 2023 • 20:35 Комментировать

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об уровне соперников национальной команды.

«Играть надо со всеми соперниками, это точно не лишний матч. Понятно, что не так интересно встречаться со сборными из второй сотни рейтинга, но тогда можно вызывать и проверять молодёжь. Отказываться от игр нельзя», — приводит слова специалиста «Газета.Ru». По его мнению, нужно встречаться со всеми командами, которые участвуют в официальных турнирах.

Напомним, что в рамках октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина проводят матчи против Камеруна и Кении. Встреча с «неукротимыми львами» завершилась минимальной победой сборной России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ринат Билялетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
23:18 · Чемпионат мира 2026
Новосельцев:«Кения — непростой соперник, спортсмены из этой страны выносливые»
22:25 · Чемпионат мира 2026
Мор оценил уровень сборной Кении перед матчем против России
21:15 · Чемпионат мира 2026
Англия - Австралия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:59 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «В России нет хороших нападающих» 1
20:53 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов оценил решение провести матч сборных России и Кении в отеле
20:39 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов: «Не знаю, что из себя представляет сборная Кении»
20:35 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов: Сборной надо играть со всеми соперниками
20:18 · Чемпионат мира 2026
Масалитин рассказал, за что сборную России можно похвалить в матче с Камеруном
19:48 · Чемпионат мира 2026
Булыкин заявил, что у сборной России нет основного форварда
19:47 · Чемпионат мира 2026
Харин оценил поддержку зрителей на матче против сборной Камеруна
19:23 · Россия. Премьер-лига
Соболев прокомментировал вызов лишь двух игроков «Спартака» в сборную России
19:21 · Чемпионат мира 2026
Волков — самый быстрый игрок сборной России в матче с Камеруном фото
18:46 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о победе над Камеруном: «У нас давно не было таких матчей»
18:40 · Чемпионат мира 2026
Глебов назвал преимущество игроков сборной России, играющих в Европе
18:27 · Чемпионат мира 2026
Ловчев — об игре Алексея Миранчука: «Я вижу какого-то унылого парня»
Все новости
Рекомендуем