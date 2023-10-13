Ринат Билялетдинов: Сборной надо играть надо со всеми соперниками

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об уровне соперников национальной команды.

«Играть надо со всеми соперниками, это точно не лишний матч. Понятно, что не так интересно встречаться со сборными из второй сотни рейтинга, но тогда можно вызывать и проверять молодёжь. Отказываться от игр нельзя», — приводит слова специалиста «Газета.Ru». По его мнению, нужно встречаться со всеми командами, которые участвуют в официальных турнирах.

Напомним, что в рамках октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина проводят матчи против Камеруна и Кении. Встреча с «неукротимыми львами» завершилась минимальной победой сборной России.