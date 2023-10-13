Англия - Австралия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Англии и Австралии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Англия - Австралия
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Уоткинс Олли57'
Джонстон Сэм•Александер-Арнольд Трент•Томори Фикайо61' (Рэшфорд Маркус (61') •Данк Льюис•Колвилл Леви•Галлахер Конор61' (Стоунс Джон (61') •Хендерсон Джордан61' (Филлипс Кэлвин (61') •Мэддисон Джеймс73' (Фоден Фил (73') •Боуэн Джаррод•Уоткинс Олли73' (Нкетиа Эдди (73') •Грилиш Джек61' (Триппьер Киран (61')
Райан Мэттью•Стрейн Райан74' (Миллер Льюис (74') •Суттар Гарри•Берджесс Кэмерон•Роулс Кай•Ирвайн Джексон•Баккус Кенау•Бойл Мартин•Меткалф Коннор•Гудвин Крейг73' (Бос Джордан (73') •Дюк Митчелл73' (Боррьелло Брендон (73')
13 октября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
Бан пользователя