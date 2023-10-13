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Англия - Австралия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

13 Октября 2023 • 21:15 Комментировать
Англия
1:0
Австралия
1 1.23 X 6.10 2 14.00
2-й тайм

Сборные Англии и Австралии проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Англия1:0Австралия
(1:0) Уоткинс Олли57' 
Джонстон СэмАлександер-Арнольд ТрентТомори Фикайо 61' (Рэшфорд Маркус ( 61') Данк ЛьюисКолвилл ЛевиГаллахер Конор 61' (Стоунс Джон ( 61') Хендерсон Джордан 61' (Филлипс Кэлвин ( 61') Мэддисон Джеймс 73' (Фоден Фил ( 73') Боуэн ДжарродУоткинс Олли 73' (Нкетиа Эдди ( 73') Грилиш Джек 61' (Триппьер Киран ( 61')
Запасные: Кейн ГарриУокер КайлГехи МаркМагуайр ГарриПикфорд ДжорданРайс ДекланБеллингем ДжудРемсдейл Аарон
Райан МэттьюСтрейн Райан 74' (Миллер Льюис ( 74') Суттар ГарриБерджесс КэмеронРоулс КайИрвайн ДжексонБаккус КенауБойл МартинМеткалф КоннорГудвин Крейг 73' (Бос Джордан ( 73') Дюк Митчелл 73' (Боррьелло Брендон ( 73')
Запасные: Чиркати АлессандроСилвера СамуэлДегенек МилошГловер ТомЛуонго МассимоТуре МохамедРэдмейн ЭндрюБехич АзизМакгри РайлиО'Нил ЭйденЯзбек ПатрикМабил Авер
13 октября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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