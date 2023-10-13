Масалитин рассказал, за что сборную России можно похвалить в матче с Камеруном

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, за что национальную сборную России можно похвалить по итогу матча с командой Камеруна, а за что – поругать.

«Понравилось, что Россия всё же сумела выиграть и продемонстрировала способность побеждать соперников среднего уровня. Однако заметно было различие в скоростях у нас и у соперника. Порой африканцам удавалось нас просто перебегать», - рассказал эксперт для Vprognoze.ru.

Напомним, что в четверг вечером россияне с минимальным счётом обыграли камерунцев на столичной «ВТБ Арене» - 1:0, единственный гол собравшимся на арене зрителям подарил форвард ЦСКА Фёдор Чалов.