Булыкин заявил, что у сборной России нет основного форварда

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о позиции форварда в сборной России.

«Сейчас в сборной России нет форварда номер один. Все зависит от схемы, противника и готовности. Чалов очень хорош, Соболев может предложить разные варианты. Поэтому у Карпина есть из чего выбирать», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

В четверг, 12 октября, подопечные Валерия Карпина оказались сильнее камерунской сборной в рамках товарищеского матча, который прошел в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

16 октября сборная России проведет контрольный поединок с Кенией.