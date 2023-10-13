Харин оценил поддержку зрителей на матче против сборной Камеруна

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин высказался о поддержке болельщиков на прошедшем матче против Камеруна.

«Рад, что собралось столько людей на трибунах в матче с Камеруном. Очень круто играть при 20 тысячах болельщиков, в РПЛ нам этого не хватает. Давно такого не ощущал», — приводит слова игрока национальной команды Metaratings.ru.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина впервые с 2021 года провели домашний матч в Москве. Встреча против Камеруна закончилась минимальной победой российской сборной. Единственный гол в первом тайме забил нападающий Фёдор Чалов.