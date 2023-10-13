Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков стал самым быстрым футболистом национальной команды в товарищеской игре с Камеруном (1:0).

По данным телеграм-канала «РУСТАТ», максимальная скорость Волкова составила 32,79 км/ч. Стоит сказать, что совсем близко оказался защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, который разогнался до 32,22 км/ч.

Сообщается, что больше всех метров среди россиян пробежал хавбек «Ростова» Данил Глебов (12 975), а лучшим по дистанции на спринтах (количество преодоленных метров при скорости выше 25,2 км/ч) оказался защитник «Локомотива» Александр Сильянов.