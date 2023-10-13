Соболев — о победе над Камеруном: «У нас давно не было таких матчей»

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался после победы над сборной Камеруна (1:0) в товарищеском матче.

«Соперник играл на чемпионате мира, уровень чувствуется. Да, у них не было двух-трех серьезных ребят, но это мощная команда, которая хорошо бежит. Давно таких матчей у нас не было», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Как отметил футболист, уровень чемпионата мира у Камеруна чувствуется во всем, эта команда умеет играть в футбол.

16 октября сборная России проведет еще один контрольный поединок, соперником станет Кения. Игра состоится в Турции и начнется в 19:00 по московскому времени.