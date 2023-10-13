Глебов назвал преимущество игроков сборной России, играющих в Европе

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов рассказал, чем выделяются его партнёры по национальной команде, которые выступают в топовых европейских чемпионатах. Это, например, Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

«Есть разница в физическом плане — ребята лучше готовы к темпу, высоким скоростям. Темп в матче сборной раза в полторы выше, чем в РПЛ, это чувствуется. Плюс скорость принятия решений повыше, когда голову не дают поднять, надо быстрее принимать решения», - делится Глебов с «РБ Спорт».

Минувшим вечером сборная России обыграла в Москве команду Камеруна – 1:0, победу принёс гол форварда Фёдора Чалова.