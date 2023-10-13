Ловчев — об игре Алексея Миранчука: «Я вижу какого-то унылого парня»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре полузащитника сборной России Алексея Миранчука в товарищеском матче с Камеруном.

«Я вижу какого-то унылого парня, который не рвется в сборной возместить недостаток игровой практики в клубе. Мол, я не в лучшей форме. Я не вижу спортивной злости, желания вырывать свое там, где в тебя верят», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Сборная России одолела сборную Камеруна со счетом 1:0. Миранчук провел на поле 26 минут и не отметился голевыми действиями.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие лишь в трех матчах в составе «Аталанты».