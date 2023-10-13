Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Сборная России неплохо исполняла стандарты. Понятно, что Камерун более сыгранный, а африканские игроки выступают в ведущих европейских лигах. Они выглядели мощнее наших футболистов. В моменте с голом Чалов грамотно воспользовался ситуацией. Понятно, что в командных действиях ощущалась нервозность, было много необязательных потерь. Многие ребята нервничали, была несогласованность в действиях защитников. Возможно, дело в самоотдаче и настрое. Может быть, кто-то из наших перегорел. Выиграли – уже хорошо. Временами могли выдерживать темп, который нам навязывал соперник», - сказал Масалитин.