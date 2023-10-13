Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Масалитин: «В командных действиях сборной России ощущалась нервозность» эксклюзив

13 Октября 2023 • 20:00 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Сборная России неплохо исполняла стандарты. Понятно, что Камерун более сыгранный, а африканские игроки выступают в ведущих европейских лигах. Они выглядели мощнее наших футболистов. В моменте с голом Чалов грамотно воспользовался ситуацией. Понятно, что в командных действиях ощущалась нервозность, было много необязательных потерь. Многие ребята нервничали, была несогласованность в действиях защитников. Возможно, дело в самоотдаче и настрое. Может быть, кто-то из наших перегорел. Выиграли – уже хорошо. Временами могли выдерживать темп, который нам навязывал соперник», - сказал Масалитин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
20:59 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «В России нет хороших нападающих»
20:53 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов оценил решение провести матч сборных России и Кении в отеле
20:39 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов: «Не знаю, что из себя представляет сборная Кении»
20:35 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов: Сборной надо играть надо со всеми соперниками
20:18 · Чемпионат мира 2026
Масалитин рассказал, за что сборную России можно похвалить в матче с Камеруном
19:48 · Чемпионат мира 2026
Булыкин заявил, что у сборной России нет основного форварда
19:47 · Чемпионат мира 2026
Харин оценил поддержку зрителей на матче против сборной Камеруна
19:23 · Россия. Премьер-лига
Соболев прокомментировал вызов лишь двух игроков «Спартака» в сборную России
19:21 · Чемпионат мира 2026
Волков — самый быстрый игрок сборной России в матче с Камеруном фото
18:46 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о победе над Камеруном: «У нас давно не было таких матчей»
18:40 · Чемпионат мира 2026
Глебов назвал преимущество игроков сборной России, играющих в Европе
18:27 · Чемпионат мира 2026
Ловчев — об игре Алексея Миранчука: «Я вижу какого-то унылого парня»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Камерунец из «Брентфорда» в восторге от «ВТБ Арены»
17:49 · Чемпионат мира 2026
Осипенко: Камерун играл в полную силу
17:46 · Чемпионат мира 2026
Наумов считает, что Алексей Миранчук пока не готов играть полные матчи за сборную
Все новости
Рекомендуем