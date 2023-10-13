Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень сборной Камеруна.

Напомним, что сборная России во вторник обыграла Камерун со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

«Камерунцы были сильнее наших. Они играют в сильных чемпионатах, иногда они просто перебегали россиян. С нашей стороны были огрехи, но в этом нет ничего страшного. Камерун - достаточно сильная команда, они не приехали отбывать номер. Играли ли они в полную силу? Мне сложно сказать. Временами играли очень хорошо - это точно. В теории Камерун выступает на уровне десятой по силе европейской команды. Примерно уровень Нидерландов», - сказал Масалитин.