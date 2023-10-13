Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Осипенко: Камерун играл в полную силу

13 Октября 2023 • 17:49 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча со сборной Камеруна (1:0).

«Впечатления только положительные. Наверное, это самый сильный соперник за последнее время. Почувствовал, что они играли в полную силу. По-моему, никакой товарищеской игры и не было — и они рубились, и мы», — приводит слова Осипенко портал «РБ Спорт».

В составе сборной России 29-летний футболист принял участие в девяти матчах и записал на свой счет одну результативную передачу.

16 октября команда Валерия Карпина встретится в контрольном поединке с Кенией. Стоит сказать, что Осипенко пропустит игру по медицинским причинам.

Осипенко покинул расположение сборной России

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Сборная Камеруна Максим Осипенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:46 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о победе над Камеруном: «У нас давно не было таких матчей»
18:40 · Чемпионат мира 2026
Глебов назвал преимущество игроков сборной России, играющих в Европе
18:27 · Чемпионат мира 2026
Ловчев — об игре Алексея Миранчука: «Я вижу какого-то унылого парня»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Камерунец из «Брентфорда» в восторге от «ВТБ Арены»
17:49 · Чемпионат мира 2026
Осипенко: Камерун играл в полную силу
17:46 · Чемпионат мира 2026
Наумов считает, что Алексей Миранчук пока не готов играть полные матчи за сборную
17:30 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему Пиняеву бывает тяжело проявить свои сильные стороны в матчах РПЛ
17:12 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: В матче с Камеруном Кузяев ничего особенного не показал
15:51 · Чемпионат мира 2026
«С Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром» — Солдатенков
15:26 · Чемпионат мира 2026
Первый тренер Чалова считает игрока ЦСКА лучшим форвардом России 1
15:02 · Италия. Серия А
Кафанов: «В сборной России Проведель был бы одним из кандидатов на пост первого номера»
14:55 · Чемпионат мира 2026
Осипенко покинул расположение сборной России
14:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества»
14:45 · Чемпионат мира 2026
Кобелев: «Сборная России выглядела достойно против Камеруна»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в игре за сборную Парагвая
Все новости
Рекомендуем