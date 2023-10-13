Осипенко: Камерун играл в полную силу

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча со сборной Камеруна (1:0).

«Впечатления только положительные. Наверное, это самый сильный соперник за последнее время. Почувствовал, что они играли в полную силу. По-моему, никакой товарищеской игры и не было — и они рубились, и мы», — приводит слова Осипенко портал «РБ Спорт».

В составе сборной России 29-летний футболист принял участие в девяти матчах и записал на свой счет одну результативную передачу.

16 октября команда Валерия Карпина встретится в контрольном поединке с Кенией. Стоит сказать, что Осипенко пропустит игру по медицинским причинам.

Осипенко покинул расположение сборной России