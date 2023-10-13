Наумов считает, что Алексей Миранчук пока не готов играть полные матчи за сборную

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поздний выход на поле во вчерашнем матче сборных России и Камеруна полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и назвал это логичным.

«Он ещё не в том игровом тонусе, в каком может быть. Вот его брат Антон почаще играет — он более‑менее. У Алексея же все данные есть — кроме игровой практики, он не играет в «Аталанте». Поэтому я не вижу, что решение Карпина было неправильным», - цитирует Наумова «Матч ТВ».

В этом сезоне в активе Алексея Миранчука всего три выхода на поле во всех турнирах – в них он не отметился голевыми действиями.