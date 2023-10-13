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Наумов считает, что Алексей Миранчук пока не готов играть полные матчи за сборную

13 Октября 2023 • 17:46 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
16.10 19:00

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поздний выход на поле во вчерашнем матче сборных России и Камеруна полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и назвал это логичным.

«Он ещё не в том игровом тонусе, в каком может быть. Вот его брат Антон почаще играет — он более‑менее. У Алексея же все данные есть — кроме игровой практики, он не играет в «Аталанте». Поэтому я не вижу, что решение Карпина было неправильным», - цитирует Наумова «Матч ТВ».

В этом сезоне в активе Алексея Миранчука всего три выхода на поле во всех турнирах – в них он не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Наумов Алексей Миранчук
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