Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Экс-тренер «Динамо»: «Сборная России всегда была, есть и будет» эксклюзив

13 Октября 2023 • 17:21 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«В первом тайме Камерун очень понравился, у них было три выхода один в один. Наверное, должны были забивать. У африканцев в первом тайме было преимущество, по моментам они переиграли нашу команду. Вся острота у них шла с левой стороны. Во втором тайме наши играли совершенно иначе, они смогли удержать победный счёт и создавали моменты. Сафонов сыграл просто отлично, для меня он - лучший игрок этого матча.

Сборная России всегда была, есть и будет. Понятно, к Карпину есть много вопросов по составу. В этом плане я сравниваю сборную Бразилии с нашей командой. Там вся страна смотрит футбол, и у каждого зрителя свой состав сборной. И этот состав всегда отличается от состава, который выбрал главный тренер. Лично я думаю, что в сборной всегда должны играть сильнейшие, но на сегодняшний день этот принцип не соблюдается. Это моё субъективное мнение», - сказал Петрушин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Петрушин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:46 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о победе над Камеруном: «У нас давно не было таких матчей»
18:40 · Чемпионат мира 2026
Глебов назвал преимущество игроков сборной России, играющих в Европе
18:27 · Чемпионат мира 2026
Ловчев — об игре Алексея Миранчука: «Я вижу какого-то унылого парня»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Камерунец из «Брентфорда» в восторге от «ВТБ Арены»
17:49 · Чемпионат мира 2026
Осипенко: Камерун играл в полную силу
17:46 · Чемпионат мира 2026
Наумов считает, что Алексей Миранчук пока не готов играть полные матчи за сборную
17:30 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему Пиняеву бывает тяжело проявить свои сильные стороны в матчах РПЛ
17:12 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: В матче с Камеруном Кузяев ничего особенного не показал
15:51 · Чемпионат мира 2026
«С Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром» — Солдатенков
15:26 · Чемпионат мира 2026
Первый тренер Чалова считает игрока ЦСКА лучшим форвардом России 1
15:02 · Италия. Серия А
Кафанов: «В сборной России Проведель был бы одним из кандидатов на пост первого номера»
14:55 · Чемпионат мира 2026
Осипенко покинул расположение сборной России
14:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества»
14:45 · Чемпионат мира 2026
Кобелев: «Сборная России выглядела достойно против Камеруна»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в игре за сборную Парагвая
Все новости
Рекомендуем