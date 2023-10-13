Мостовой: В матче с Камеруном Кузяев ничего особенного не показал

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева в товарищеском матче против Камеруна.

Встреча завершилась победой российской национальной команды со счетом 1:0. Кузяев вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты.

«Игра Кузяева? Ничего выдающегося, какой-то разницы я вчера не увидел. Да, Кузяев молодец, уехал во Францию, там вроде бы отдает передачи, забивает. Но вчера он ничего особенного не показал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В этом сезоне 30-летний хавбек провел восемь матчей в чемпионате Франции и отметился двумя голами.