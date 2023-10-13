«С Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром» — Солдатенков

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков высказался об игре против камерунского форварда Венсана Абубакара.

«Абубакар самый тяжелый соперник в моей карьере? Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром (смеется). С Абубакаром было полегче», — заявил Солдатенков «Чемпионату».

При этом защитник отметил, что Абубакар является очень крепким футболистом, который хорошо стоит на поле.

В четверг, 12 октября, сборная России одолела в товарищеском матче Камерун со счетом 1:0. Солдатенков вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Следующим соперником российской сборной станет национальная команда Кении (16 октября).