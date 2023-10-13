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Первый тренер Чалова считает игрока ЦСКА лучшим форвардом России

13 Октября 2023 • 15:26 Комментировать (1)
РОССИЯ
1:0
Камерун

Павел Коваль, который был первым тренером форварда ЦСКА и сборной России Фёдора Чалова, поделился комментарием об игре футболиста в матче с Камеруном.

«Он вчера хорошо отыграл. На данном этапе, Чалов — лучший форвард страны. Он доказывает это, прибавил, забивает и в РПЛ, и в сборной. Этот гол поможет ему, чтобы обрести уверенность», — приводит слова тренера Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Чалов сыграл в 17 матчах за ЦСКА, в которых забил семь мячей и стал автором одного голевого паса.

12 октября сборная России одолела в товарищеском матче Камерун (1:0). Автором победного гола стал Чалов.

Следующий контрольный поединок российской национальной команды пройдет 16 октября, соперником станет Кения.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Фёдор Чалов Павел Коваль
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sierge
13 Октября 2023 в 15:51
Среди русских возможно
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