Первый тренер Чалова считает игрока ЦСКА лучшим форвардом России

Павел Коваль, который был первым тренером форварда ЦСКА и сборной России Фёдора Чалова, поделился комментарием об игре футболиста в матче с Камеруном.

«Он вчера хорошо отыграл. На данном этапе, Чалов — лучший форвард страны. Он доказывает это, прибавил, забивает и в РПЛ, и в сборной. Этот гол поможет ему, чтобы обрести уверенность», — приводит слова тренера Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Чалов сыграл в 17 матчах за ЦСКА, в которых забил семь мячей и стал автором одного голевого паса.

12 октября сборная России одолела в товарищеском матче Камерун (1:0). Автором победного гола стал Чалов.

Следующий контрольный поединок российской национальной команды пройдет 16 октября, соперником станет Кения.