Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко покинул расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

29-летний футболист пропустит предстоящий матч сборной России против Кении по медицинским причинам.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами было принято решение направить Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

12 октября подопечные Валерия Карпина одержали победу над Камеруном со счетом 1:0. Осипенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

Товарищеский матч Россия – Кения состоится 16 октября в Турции.