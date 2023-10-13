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Осипенко покинул расположение сборной России

13 Октября 2023 • 14:55 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
16.10 19:00

Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко покинул расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

29-летний футболист пропустит предстоящий матч сборной России против Кении по медицинским причинам.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами было принято решение направить Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

12 октября подопечные Валерия Карпина одержали победу над Камеруном со счетом 1:0. Осипенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

Товарищеский матч Россия – Кения состоится 16 октября в Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Максим Осипенко Владимир Хайтин
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