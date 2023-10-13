Кобелев: «Сборная России выглядела достойно против Камеруна»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о победе сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

По мнению эксперта, в игре с Камеруном российская сборная выглядела достойно. При этом Кобелев отметил, что подопечные Валерия Карпина позволили сопернику создать слишком много опасных моментов у своих ворот.

«Наконец-то мы увидели контуры национальной команды на сегодняшний день. Играли все лучшие футболисты, только не было Головина и Захаряна. Мне показалось, что Камерун создал большое количество моментов, а в обороне сборная России сыграла не так надёжно, как хотелось бы», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Свой следующий матч сборная России проведёт 16 октября против Кении. Эта встреча пройдёт в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.