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Санабрия отреагировал на обвинения в плевке в адрес Месси

13 Октября 2023 • 14:04 Комментировать
Аргентина
1:0
Парагвай

Нападающий «Торино» и сборной Парагвая Антонио Санабрия высказался об эпизоде с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Если посмотреть фото, то складывается впечатление, что я действительно плюнул в него, но это не так. Месси уже был далеко от меня. Я полностью отрицаю обвинения», — заявил Санабрия TyC Sports.

Напомним, эпизод произошел в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026, в котором Аргентина принимала Парагвай. Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Николас Отаменди.

Месси вышел на замену на 53-минуте игры и не отметился голевыми действиями.

Месси оплевали во время матча отбора ЧМ-2026

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Евро-Футбол.Ру,
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