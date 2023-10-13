Санабрия отреагировал на обвинения в плевке в адрес Месси

Нападающий «Торино» и сборной Парагвая Антонио Санабрия высказался об эпизоде с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Если посмотреть фото, то складывается впечатление, что я действительно плюнул в него, но это не так. Месси уже был далеко от меня. Я полностью отрицаю обвинения», — заявил Санабрия TyC Sports.

Напомним, эпизод произошел в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026, в котором Аргентина принимала Парагвай. Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Николас Отаменди.

Месси вышел на замену на 53-минуте игры и не отметился голевыми действиями.

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