Ловчев: «Чалов напоминает Герда Мюллера»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче, который состоялся вчера, 12 октября.

Напомним, что единственный и победный мяч в прошедшей встрече забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Ловчев сравнил российского футболиста с легендарным немецким форвардом Гердом Мюллером.

«Чалов получил место в основе, и это решение оправдалось. На мой взгляд, ему не хватает мяча в штрафной и обслуживания. Чалов напоминает Герда Мюллера, человека штрафной», — написал Ловчев в своих социальных сетях.

Свой следующий матч российская сборная проведёт 16 октября против команды Кении. Начало — в 19:00 по московскому времени.