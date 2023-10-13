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Неймар получил по голове коробкой – звёздный форвард кричал на фаната

13 Октября 2023 • 13:41 Комментировать
Бразилия
1:1
Венесуэла

В ночь на пятницу сборная Бразилии проводила матч против Венесуэлы в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. «Селесао» огорчили болельщиков ничьей со счётом 1:1. Когда Неймар уходил с поля, в него с трибуны полетела коробка с попкорном. Она попала прямо в голову звёздному форварду.

Неймар разозлился и стал что-то кричать в адрес предполагаемого обидчика с трибуны. Представителям бразильской сборной пришлось успокаивать футболиста.  

Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар сменил клубную прописку, перебравшись из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль».

В трёх матчах отбора на чемпионат мира сборная Бразилии набрала семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
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