Неймар получил по голове коробкой – звёздный форвард кричал на фаната

В ночь на пятницу сборная Бразилии проводила матч против Венесуэлы в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. «Селесао» огорчили болельщиков ничьей со счётом 1:1. Когда Неймар уходил с поля, в него с трибуны полетела коробка с попкорном. Она попала прямо в голову звёздному форварду.

Неймар разозлился и стал что-то кричать в адрес предполагаемого обидчика с трибуны. Представителям бразильской сборной пришлось успокаивать футболиста.

Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар сменил клубную прописку, перебравшись из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль».

В трёх матчах отбора на чемпионат мира сборная Бразилии набрала семь очков.