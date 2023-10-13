​Бородюк: «Спасибо за победу, Камеруну - за матч»

Российская сборная сыграла товарищеский со сборной Камеруна, в прошлом году принимавшей участие в финальной части чемпионата мира в Катаре. Подопечные Валерия Карпина одержали победу с минимальным счетом, единственный мяч забил Федор Чалов. События матча прокомментировал Александр Бородюк, который поблагодарил нашу команду за победу, но отдал должное и сопернику.

- Победа есть победа, и хотелось бы поздравить с ней команду. Она собирается и, значит, живёт. При этом нужно выразить благодарность Камерунской федерации футбола за то, что она согласилась провести с командой России товарищеский матч. Наши тренеры увидели плюсы и минусы сборной, - цитирует слова Бородюка Bobsoccer.ru.

В следующем товарищеском матче российская сборная сыграет с национальной кенийской командой.