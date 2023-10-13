​Борис Игнатьев: «Получил немало положительных эмоций»

Сборная России встретилась в товарищеском матче с участником прошлого чемпионата мира, сборной Камеруна. Подопечные Валерия Карпина победили с минимальным преимуществом благодаря голу Федора Чалова, который отличился на сороковой минуте игры. Своими впечатлениями от матча поделился бывший главный тренер российской команды Борис Игнатьев, ему понравился поединок.

- Скажу так: было интересно играть и интересно смотреть. Я на стадионе получил немало положительных эмоций, каких давно не получал. Болельщики понимали, с кем мы встречались, как играли и поддержка была отличной. Соскучились по такой команде, по таким соперникам, по победам, - цитирует слова специалиста Bobsoccer.ru.

В своем следующем товарищеском матче сборная России сразится с национальной командой Кении.