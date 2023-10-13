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​Пономарёв: «Во втором тайме игра преобразилась»

13 Октября 2023 • 12:42 Комментировать

Бывший футболист советской сборной, ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев прокомментировал победу российской сборной в товарищеском матче со сборной Камеруна. Единственный мяч игры забил в конце первого тайма нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. Но Пономареву больше понравилась вторая половина игры.

- Первый тайм мне у нас не понравился. Не все получалось. Могли и пропустить. Были моменты, где выручил вратарь. А вот во второй половине встречи наша команда преобразилась: оставили соперника без мяча - им пришлось побегать, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет с кенийской командой.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
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