Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной России над Камеруном.

- Мы наиграли на победу в матче с Камеруном?

- В целом замечаний хватает, но что бросилось в глаза, в отличие от других товарищеских игр, уровень настроя и самоотдачи у наших ребят был выше. Но было видно, что в целом ряде компонентов нам надо подтягиваться.

- В каких?

- У соперника в составе были сильные футболисты, которые выступают в Европе, и с точки зрения физической готовности мы имели с ними проблемы. За счет скоростных перемещений и открываний соперники имели не одну возможность забить.

- Как оцените игру наших легионеров, Кузяева и Алексея Миранчука?

- Вся российская команда провела матч старательно и неплохо, на уровне своих возможностей. Отдельно не хочется кого-то выделять.

- После матча с Катаром Карпин сетовал на низкую интенсивность в игре сборной России. Вчера было по-другому?

- Я об этом и говорил, когда касался физической готовности сборной России. У нас годами складывалось мнение, что мы уступаем в исполнительском мастерстве. Но и с точки зрения физической готовности мы тоже проигрываем. Мы больше внимания уделяем тактике, схемам, а не физической готовности к игре и психологической. Но результат зависит от всех компонентов. Нашу сборную в последних матчах критиковали за отсутствие самоотдачи, но когда ты надеваешь майку сборной, ты должен отдать на поле все силы. С этой точки зрения вчера у меня было меньше замечаний к нашей команде, чем в предыдущих встречах.

- Действительно, мы увидели совсем другую сборную России, которая отличалась в лучшую сторону от той, которая проводила ряд последних товарищеских матчей. Почему, как вам кажется? Дело в настрое или в оптимальном составе?

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- Все влияет. Если ребята не проявляют максимальной самоотдачи, то их не надо приглашать в команду. Это мое мнение.

- Как вам реализация моментов у ворот Камеруна? Были эпизоды, когда мы могли еще забить.

- Камерунцы тоже не реализовали ряд своих моментов. Это часто встречается в футболе. В Европе для гола нужно три-четыре момента, а у нас пять. Такова статистика.

- Кого вы отметите в атаке нашей сборной? Например, Пиняев здорово смотрелся.

- Это талантливый игрок. Со временем он может стать ярким футболистом, если все сложится. Например, если он не получит травму, если будет требователен к себе...

- Может, ему надо по совету Карпина уехать в Европу, чтобы прогрессировать?

- В какой-то ситуации может и надо уехать, чтобы поиграть на более высоком уровне. Но это не самое главное. Нужна его внутренняя мотивация для достижения максимального результата. Можно только сказать, что уровень соревнований влияет на рост мастерства. Но самое принципиальное – это его отношение к процессу.

- Ближайший матч с Кенией будет легче для нашей сборной, чем с Камеруном?

- Я не знаю, что из себя сейчас представляет Кения. Она находится в рейтинге ниже Камеруна. В любом случае игра для нас не будет простой. Но в таком матче будет легче добиться результата, несмотря на перелет. Хотя однозначного мнения, что у нас в любом случае будет победа, у меня нет.

Елена Григорьевская