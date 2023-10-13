​Кечинов: «Игра сборной не была идеальной, но подарила эмоции»

Выступавший в прошлом за российскую сборную по футболу Валерий Кечинов поделился своим мнением о победе национальной команды над сборной Камеруна в товарищеском матче. Единственный гол встречи забил незадолго до перерыва Федор Чалов. Кечинов назвал его гол трудовым и похвалил «армейца» за вовремя и бесстрашно подставленную голову.

- Нельзя сказать, что игра прямо идеальная была, но самое важное сейчас - победа и позитивные эмоции. Гол Чалова? Ситуация там была не самая простая: мог он и травму получить, но не побоялся подставить голову и забил этот трудовой мяч, - цитирует слова Кечинова Rusfootball.info.

В своем следующем матче российская сборная сыграет с другой африканской командой - национальной сборной Кении.