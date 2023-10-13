Канчельскис: «На Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис после товарищеского матча между сборными России и Камеруна (1:0) выразил мнение, что команда Валерия Карпина смогла бы отобраться на чемпионат Европы 2024 года и даже поборолась бы за выход из группы.

«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определённый уровень у команды есть. Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Евро-2024 пройдёт в Германии. Весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров, поэтому сейчас сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.

Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 16 октября против Кении. Начало — в 19:00 по московскому времени.