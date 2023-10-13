Скалони высказался о плевке Санабрии в Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о плевке игрока сборной Парагвая Антонио Санабрии в нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

«Я не видел этого момента. Видел лишь то, что соперник бросил мяч, когда Месси попросил. Больше ничего. Это неправильный поступок с его стороны. Больше мне нечего сказать по этому поводу», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Напомним, что матч завершился победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Николас Отаменди на третьей минуте первого тайма.

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