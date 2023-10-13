Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Ондуа: «Меня тепло встретили Миранчуки, Чалов, Баринов и Глебов»

13 Октября 2023 • 11:49 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, ранее выступавший за молодёжные команды «Локомотива» и ЦСКА, рассказал, как его встретили бывшие одноклубники.

Напомним, вчера, 12 октября, Камерун уступил сборной России в товарищеском матче (0:1). Ондуа вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле всю игру.

«Очень многие ребята меня встретили тепло. Миранчуки, Чалов, Баринов, Глебов, с которым мы вместе играли в «Анжи». Мы дружим очень много лет и будем дружить. Вернусь ли я в Россию? Посмотрим. Пока я выступаю в Швейцарии», — цитирует Ондуа Metaratings.

В настоящий момент 27-летний Ондуа выступает за «Серветт». В составе швейцарской команды полузащитник успел провести 72 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Гаэль Ондуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
12:17 · Чемпионат мира 2026
​Кечинов: «Игра сборной не была идеальной, но подарила эмоции»
12:06 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «На Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась»
12:03 · Чемпионат мира 2026
Скалони высказался о плевке Санабрии в Месси
11:49 · Чемпионат мира 2026
Ондуа: «Меня тепло встретили Миранчуки, Чалов, Баринов и Глебов»
11:33 · Чемпионат мира 2026
Геркус: «Видно, что в отношении игроков сборной России что-то поменялось к лучшему»
11:02 · Чемпионат мира 2026
Каземиро: «Мы не смогли сломить сборную Венесуэлы»
10:50 · Чемпионат мира 2026
Де Пауль высказался о Месси
10:45 · Чемпионат мира 2026
В сборной Камеруна заявили о готовности провести матч с командой России у себя дома
10:43 · Чемпионат мира 2026
Игрок сборной России Глебов: «Страна заждалась победы»
10:29 · Чемпионат мира 2026
Волков — о матче с Камеруном: «За командную игру поставил бы сборной России пять с плюсом»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Брентфорда» Мбемо назвал «ВТБ Арену» стадионом уровня АПЛ
10:01 · Чемпионат мира 2026
Сильянов - о победе над Камеруном: «Результат стоял на первом месте»
09:55 · Чемпионат мира 2026
Месси оплевали во время матча отбора ЧМ-2026 3
09:48 · Чемпионат мира 2026
Быстров - о сборной России: «Надо лучше готовить футболистов физически»
09:45 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о матче с Камеруном: «Для меня неважно, с кем мы играем»
Все новости
Рекомендуем