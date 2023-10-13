Ондуа: «Меня тепло встретили Миранчуки, Чалов, Баринов и Глебов»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, ранее выступавший за молодёжные команды «Локомотива» и ЦСКА, рассказал, как его встретили бывшие одноклубники.

Напомним, вчера, 12 октября, Камерун уступил сборной России в товарищеском матче (0:1). Ондуа вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле всю игру.

«Очень многие ребята меня встретили тепло. Миранчуки, Чалов, Баринов, Глебов, с которым мы вместе играли в «Анжи». Мы дружим очень много лет и будем дружить. Вернусь ли я в Россию? Посмотрим. Пока я выступаю в Швейцарии», — цитирует Ондуа Metaratings.

В настоящий момент 27-летний Ондуа выступает за «Серветт». В составе швейцарской команды полузащитник успел провести 72 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.