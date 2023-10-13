Геркус: «Видно, что в отношении игроков сборной России что-то поменялось к лучшему»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о победе сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче, который состоялся вчера, 12 октября.

По мнению эксперта, сборная России провела хороший матч, показав свой настрой. Геркус отметил, что россияне могли добиться более крупной победы, но в некоторых моментах им не повезло.

«Сборная сыграла неплохо, даже хорошо. Молодцы! Наверное, играть при своих зрителях, при полном стадионе, против сборной-участницы прошедшего чемпионата мира — приличная мотивация. Видно, что в отношении ребят что-то поменялось к лучшему», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Среди футболистов российской команды Геркус выделил нападающего Фёдора Чалова и полузащитника Далера Кузяева.

Свой следующий матч сборная России проведёт 16 октября против Кении. Эта игра пройдёт в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.