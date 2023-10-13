Каземиро: «Мы не смогли сломить сборную Венесуэлы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сборной Бразилии Каземиро высказался о матче против Венесуэлы (1:1) в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Сейчас нам нужно не вешать нос и думать о матче с Уругваем. Мы хотели атаковать, они — обороняться, и мы не смогли сломить их», — приводит слова Каземиро AP.

Свой следующий матч сборная Бразилии проведёт 18 октября против команды Уругвая. Начало этой встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

На данный момент бразильцы занимают второе место в турнирной таблице отборочной группы, отставая от действующего чемпиона мира Аргентины на два очка.