Де Пауль высказался о Месси

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль поведал о значимости нападающего Лионеля Месси для национальной команды после матча с Парагваем в отборе чемпионата мира - 2026.

«Я очень спокоен, когда Лионель находится на футбольном поле. Сейчас наша сборная на отличном уровне. Нам комфортно так играть», - приводит слова хавбека портал Goal.com.

Напомним, что Месси появился на поле со скамейки запасных в начале второго тайма. Поединок завершился минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол забил центральный защитник Николас Отаменди на третьей минуте.