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В сборной Камеруна заявили о готовности провести матч с командой России у себя дома

13 Октября 2023 • 10:45 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан после товарищеского матча со сборной России (0:1) заявил, что африканская сторона готова провести ещё одну игру с российской командой.

Джунан отметил, что Камерун остался доволен приёмом и готов принять российскую сборную в своей стране.  

«Хороший матч и отличная организация! Только жаль, что наша команда проиграла, но приёмом в России мы довольны. Возможен ли ответный матч в Камеруне? Конечно», — цитирует Джунана Sport24.

Свой следующий матч сборная России проведёт 16 октября против Кении в Турции. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Блез Джунан
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