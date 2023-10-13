В сборной Камеруна заявили о готовности провести матч с командой России у себя дома

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан после товарищеского матча со сборной России (0:1) заявил, что африканская сторона готова провести ещё одну игру с российской командой.

Джунан отметил, что Камерун остался доволен приёмом и готов принять российскую сборную в своей стране.

«Хороший матч и отличная организация! Только жаль, что наша команда проиграла, но приёмом в России мы довольны. Возможен ли ответный матч в Камеруне? Конечно», — цитирует Джунана Sport24.

Свой следующий матч сборная России проведёт 16 октября против Кении в Турции. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.