Игрок сборной России Глебов: «Страна заждалась победы»

Хавбек национальной команды России Данил Глебов дал комментарий касательно вчерашнего товарищеского поединка против сборной Камеруна.

«Страна заждалась победы. И мы тоже. Хотели выиграть, тем более дома при полном стадионе. Все карты сошлись», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил нападающий Фёдор Чалов.

Следующий контрольный матч сборная России сыграет против Кении. Встреча состоится 16 октября на стадионе в Турции.