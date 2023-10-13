Волков — о матче с Камеруном: «За командную игру поставил бы сборной России пять с плюсом»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков поделился мнением о товарищеском матче с Камеруном (1:0), который состоялся вчера, 12 октября.

По мнению Волкова, российская команда провела хорошую игру против соперника, футболисты которого выступают в лучших европейских лигах.

«Считаю, что мы показали достойную игру, многое получалось как в прессинге, так и в атаке. Я нам за командную игру поставил бы пять с плюсом», — сказал Волков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Свой следующий матч сборная России проведёт 16 октября против Кении. Встреча состоится в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.