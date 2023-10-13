Месси отреагировал на плевок себе в спину в матче квалификации ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на эпизод, когда в матче против Парагвая один из игроков соперника плюнул ему в спину.

«Если честно, я не видел этого. В раздевалке мне рассказал, что кто-то из парагвайцев плюнул в меня. Но я даже не знаю этого парня. Без понятия, кто это», - передает слова 36-летнего звездного нападающего CBS Sports.

Матч квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Парагвая состоялся минувшей ночью. Действующие чемпионы мира одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Николас Отаменди.

Месси оплевали во время матча отбора ЧМ-2026