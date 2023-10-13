Сильянов - о победе над Камеруном: «Результат стоял на первом месте»

Защитник национальной команды России Александр Сильянов пообщался с журналистами после товарищеского поединка против сборной Камеруна.

«Камерун - хороший соперник. В матче то мы владели инициативой, то они. Было очень важно победить, как и во всех играх. Результат стоял на первом месте», - рассказал футболист в интервью журналисту «Чемпионата».

Напомним, что сборная России отпраздновала победу над Камеруном со счетом 1:0.

Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут против еще одного африканского соперника - сборной Кении. Встреча состоится на стадионе в Турции 16 октября.